Na start závodu se postavilo více než 810 běžců v 39 kategoriích od nejmenších dětí s doprovodem rodičů přes špičkové běžce v kategoriích H21C a D21C až po veterány. V Jívce se běhalo na nové mapě Kuprovka, které zavedla závodníky do velmi rozmanitých terénů – od skalních srázů, přes krásné partie kolem rybníků Buchťák a Kuprovka, až po vegetačně velmi zvláštní bývalá odkaliště. Oddíl TJ Start Náchod děkuje především Obecnímu úřadu v Jívce a firmě Gemec Union za součinnost při organizaci závodu a poskytnutí prostor.

V hlavních kategoriích D21C a H21C zvítězili Martina Zvěřinová a Petr Zvěřina, oba z OK Lokomotiva Pardubice. Na nejvyšší stupně vítězů vystoupali a ceny s diplomy převzali vítězové žákovských kategorií: D10N – Tereza Korbelová (OK 99 Hradec Králové), H10N – Lukáš Posolda (Sportcentrum Jičín), D10C – Lucie Macháčková (OK Slavia Hradec Králové), H10C – Kryštof Novotný (OK 99 Hradec Králové), D12C – Žofie Bulířová (KOB Tretra Praha), H12C – Marek Škorpil (TJ Jiskra Hořice), D14C – Alžběta Neumannová (OK 99 Hradec Králové) a H14C – Michal Votoček (OK Jilemnice).

Velké poděkování patří též Městu Náchod, majitelům pozemků, firmám Lesy České republiky, Saar Gummi Czech a Wikov MGI.

Martin Sychrovský