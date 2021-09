Syn Josífek a houbový úlovek.Zdroj: Josef VlášekV pátek 10. září jsem přivezl přes sto dvacet hřibů a třicet křemenáčů. A protože jsou konečně malé hřiby, tak se budou nakládat do octa. Na snímku je spolu s úlovkem syn Josífek.

Letos to není takové jako v loňském roce, ale rostou! Sice ne tady u nás na Náchodsku, ale v Krkonoších, proto si tam pro ně musím zajet.

