FOTO: Proměny Petra Samka. V Zeleném domečku je k vidění výstava obrazů

Čtenář reportér

V Zeleném domečku v Polici nad Metují je k vidění výstava obrazů Petra Samka nazvaná "Proměny". Navštívit ji můžete až do 23. června, a to denně od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Výstava obrazů Petra Samka v Zeleném domečku v Polici nad Metují. | Foto: archiv P. Samka

Malíř Petr Samek patří bezesporu ke stálicím regionální výtvarné scény. A jeho tvorba přesahuje hranice regionu i státu. Stačí se jen podívat, kde všude byly jeho obrazy k vidění: Švédsko, Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Kuvajt nebo Spojené arabské emiráty. Z českých třeba v Hradci Králové, Brně, Praze, Trutnově, Českých Budějovicích, Olomouci nebo Vyškově. A samozřejmě v rodném Náchodě. Nezapomenutelná byla jeho výstava v Muzeu války 1866 v Chlumu u Hradce Králové, kde roku 2016 ke 150. výročí bitvy u Chlumu vystavil patnáctidílný cyklus obrazů. Ochutnávku nejlepších vín a setkání podporovatelů nabídne broumovský klášter Základní inspirace pro jeho tvorbu je v podstatě klasická: krajina, člověk a žena. Ale díky expresivnímu pojetí vznikají díla, kde je realita inspirace mírně potlačena a povrch se dostává vlastní požitek bez ohledu na jakékoliv konvence. Samotná realita je často deformována, čímž zvyšuje efekt požitku. Petr Samek v letošním roce oslaví významné životní jubileum. Ale výstava nazvaná „Proměny“ není bilanční, ani si neklade za cíl retrospektivně představit autorovu tvorbu. Právě naopak: zaměřuje se na jednu „dějovou linku“ Samkovi tvorby. V ní je absolutním centrem asi nejstarší umělecká inspirace, kterou je žena. Petr Samek so svých pláten vtiskává nejen ženu jako umělecký objekt, ale doplňuje ji o své prožitky a vzpomínky a je jen a jen na návštěvníkovi výstavy, zda dá přednost samotné ženě, nebo se zaměří na autora. S trochou nadsázky lze konstatovat že na výstavě „Proměny“ je to půl na půl. Pavel Frydrych