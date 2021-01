Po dlouhém lockdownu jsme před nedávnem připravili první společnou oddílovou výpravu s tím, že se nás stejně asi moc nesejde. Opak byl pravdou. Den před začátkem výpravy jsme hledali další spoje, kterými bychom se dostali na start oddílového pochodu. Bylo nás totiž tolik, že by nás jeden linkový autobus neodvezl.

Ze zamračeného a šedivého Hronova jsme vystoupali na pohádkově bíle zasněžené Laudonovy valy, a dále na Hvězdu, Kovářovou roklí do Hlavňova a odtud poklusem na autobus do Police nad Metují. V nohách přes 13 kilometrů, v břiše opečený buřt a oblečení zvhlčené prolézáním zasněžených skalních skulin. Jen samotná trasa by mohla být samostatným zážitkem. Namrzlé skalnaté úseky, popadané stromy a často nepřehledná trasa v nás probudila až objevitelské nadšení ze společného putování.