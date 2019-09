/FOTO/ „To jsem nečekala!“ Takto obligátně začínají svůj proslov vyznamenaní při předávání cen. Tady zaslouží vyznamenání všichni, kdo se na této zdařilé akci podíleli.

Senioři v Broumově si rádi hrají! První ročník sportovní olympiády jim rozproudil krev v žilách. | Foto: archiv městského úřadu

Šedesátka českých i polských seniorů se, trochu s obavami, o co půjde, se zápalem a velmi dobrou náladou, snažila podat co nejlepší výkon a rozhýbat své tělo plné různých neduhů. Nebyla jsem v Polsku na dožínkách, nemohu porovnávat, ale tato SENIORIÁDA byla luxusní - organizačně, materiálně, výběrem místa i všemi aktivitami, co ten den zpříjemňovaly - hudba, pomoc žáků, jídlo, pití i dobrůtky od členek klubu. I výsledné hodnocení dopadlo náramně - nejlepší se stejným počtem bodů byla družstva dvě! Poláci i Češi. Udělejte z toho tradici, je to podněcující. A mnozí si šlápli na to nádherné hřiště poprvé. Já jsem byla v družstvu, které bylo poslední, ale to nevadí, my budeme trénovat! Nebo koupíme posily!