Na starých stromech odstraňujeme v tomto období starou odumřelou borku (stará odumřelá kůra) – je totiž úkrytem většiny škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé. Na hrušních se pod borkou ukrývají dospělci méry skvrnité, ale ukrývá se zde i mnoho užitečných živočichů.

Roubujeme angrešt a rybíz



V únoru zaneseme připravené podnože (meruzalku) do skleníku nebo jiné vhodné místnosti, kde udržujeme teplotu kolem 10 °C. Když začnou rašit roubujeme kopulačním způsobem. Na meruzalku většinou roubujeme angrešt, rybíz červený a bílý, někdo roubuje i rybíz černý, ten však není příliš vhodný pěstovat ve tvaru stromku. Rouby se 3 až 4 pupeny je potřeba dobře napasovat na připravenou podnož, zavážeme roubovací páskou a zamažeme voskem. Tyto roubovance označíme jménem odrůdy a uložíme ve sklepě do vlhkého písku. Případné výhonky vyrůstající na podnoži zaštipujeme, abychom podpořili srůstnost s roubem. Do volné půdy vysazujeme štěpovance během první poloviny dubna.

V polovině února začínáme s řezem vinné révy. Míza začíná u vinné révy proudit velmi brzy, proto se vyplatí s řezem nečekat. Jinak z řezných ploch velmi silně vytéká. Postižené keře tím ztrácejí značnou část svých stavebních látek. Pro řez je vhodné vybrat dny, kdy nemrzne, jinak dochází k promrznutí řezné plochy až k prvnímu pupenu, který může být poškozen natolik, že nevyraší. Současně po řezu se vyplatí aplikace dravého užitečného roztoče Typhlodromus pyri proti, vlnovníkům, hálčivcům a sviluškám.

Seriál o podnožích



M 7 – vzrůst stromků na této podnoži je přibližně střední intenzity. Kořenový systém je bohatý, převážně je složen ze slabších kotevních kořenů, čímž připomíná podnož M 4. Stromky na ní plodí dosti dobře a také záhy, je vhodná pro většinu odrůd jabloní. Podnož využíváme zvláště pro zákrsky a všechny druhy palmet do ovocných stěn. Stromky na této podnoži velmi dobře kotví v půdě, na stanovišti se dožívají přibližně třicet roků.

Petr Kumšta