Kvartáni z robotického kroužku Jiráskova gymnázia nastudovali pravidla a vybrali si disciplínu sledování čáry. Registrace proběhla bez problémů. Po příjezdu na místo začali ladit své roboty a docela dobře jim vše fungovalo. Asi hodinu a půl před koncem soutěže se organizátoři nenápadně přišli zeptat, jestli víme o tom, že se musíme zúčastnit všech tří disciplín. Byl to docela šok, pravidla jsme sice četli, ale ne dost pozorně. (Když vím, co mám hledat, tak už to v nich nyní najdu…) Přece to ale nevzdáme kluci předvedli nadlidský výkon. Přeprogramovat roboty pro paralelní slalom nebylo tak těžké, horší byl robotický sprint. Projet dráhu dlouhou 10 m a širokou jen 90 cm není tak jednoduché, zvláště s robotem sestrojeným pro úplně jinou disciplínu. Ale podařilo se.