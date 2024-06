Složení maturitní zkoušky je jedním z důležitých momentů v životě člověka. I v letošním roce skládali na SPŠOW v Hronově a Velkém Poříčí maturitní zkoušky žáci oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Grafický design, Modelářství a návrhářství oděvů, Reprodukční grafik, Tiskař a Podnikání. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo 30. května v Sále J. Čapka v Hronově. Mezi úspěšnými maturanty je každoročně spousta zajímavých lidí s výjimečnými koníčky i zajímavými plány do života.

Josef Kment chtěl jako malý být vynálezcem, hasičem nebo vojákem. | Foto: se svolením Markéty Machové

Tři z nich jsme, ještě, než se rozprchli na prázdniny, oslovili a vyzpovídali. Všechny rozhovory si postupně můžete přečíst na webových stránkách školy (www.spsow.cz). Dovolte mi ale seznámit vás s jedním z nich, abyste si mohli udělat představu, jak šikovné studenty na SPŠOW máme. Jedná se o úspěšného absolventa hronovského oboru strojírenství.

Už od dětství jsem něco montoval

Josef Kment chtěl jako malý být vynálezcem, hasičem nebo vojákem. Na Střední průmyslové škole Otty Wichterleho v Hronově se nejprve vyučil nástrojařem a letos úspěšnou maturitou zakončil čtyřletý obor strojírenství. Je vášnivým obdivovatelem motocyklu JAWA50/23 Mustang, členem aktivních záloh Armády ČR a před sebou má studium na brněnské Univerzitě obrany.

Pepo, z výše uvedeného je jasné, že jste technicky zaměřený člověk. Je tomu tak od dětství?

Je. Od mala jsem pořád něco montoval a rozebíral. První bylo rádio. Mojí nejoblíbenější stavebnicí byl Merkur. A k němu se vlastně vracím i dnes. Když něco vymýšlím, využiji některé díly právě z Merkuru.

Takže při rozhodování v 9. třídě bylo jasné, co napíšete do přihlášky?

Ano, první obor bylo strojírenství a druhý elektrotechnika. Nastoupil jsem na maturitní obor strojírenství.

A pak se něco změnilo? Protože jako první jste si ze Střední průmyslové školy Otty Wichterleho odnesl výuční list.

Trochu jsem to přehodnotil a po půl roce jsem přešel na obor nástrojař. Úspěšně jsem ho dokončil a hned věděl, co dál. Chci maturitu, která, podle mě, otevírá dveře k práci ve státním sektoru. Znovu jsem nastoupil na maturitní obor strojírenství a letos úspěšně odmaturoval.

Nyní máte tedy výuční list i maturitní vysvědčení. Přibude k nim i vysokoškolský diplom?

Uvidíme. Snad ano. Od září nastupuji do Brna na Univerzitu obrany, obor: Technologie pro obranu a bezpečnost.

Tak to gratuluji. Musel jste na VŠ projít přijímačkami? A pokud ano, máte pocit, že jste na ně byl ze SPŠOW připraven?

Přijímačky na VŠ jsem dělal a myslím si, že SPŠOW mě připravila nejlépe, jak mohla.

Ještě mi prozraďte, jaké předměty vás na střední v Hronově nejvíce bavily?

Nejraději jsem měl předměty strojírenská technologie a konstruování, a to hlavně proto, že učitelé, které jsem na to měl, byli velmi přátelští a dokázali učivo dobře podat.

Pepo, vím že jste hodně aktivní i ve svém volném čase. Co všechno děláte?

Ve volném čase se věnuji hlavně běhu a posilování, což je pro mě taková droga, ale zároveň duševní relax. Poté cestování a opravování motocyklu JAWA 50/23 Mustang, se kterým jsem byl například v Rumunsku. Mezi mé další volnočasové aktivity patří 3D tisk nebo snaha opravit objekt československého opevnění (T-S 19 Turov ). Také jsem aktivní na sociálních sítích, kde vystupuji pod názvem „THE BEST JAWA“. A to je asi vše, co dělám.

Zdroj: se svolením Markéty Machové

Myslím, že není. Spoustu kluků by určitě zajímala i vaše další aktivita, a tou jsou Aktivní zálohy Armády ČR. Co vás vedlo k tomu zapojit se do nich? Jak dlouho v nich jste? Co to obnáší? A proč jste se zapojil?

Už od mala jsem si hrál na vojáky a celkově se mi líbí vojenská tematika a přežití v lese. V aktivních zálohách jsem od roku 2022. Aby vás vzali, musíte být starší 18 let, mít minimálně vzdělání zakončené výučním listem, být trestně bezúhonný a občanem ČR a zvládnout základní vojenský kurz „KZP.“ Důležité je udržovat si fyzickou zdatnost. A proč jsem se zapojil? Každý člověk to má jinak, ale já to mám tak, že cítím zodpovědnost a povinnost bránit svou zem, svou rodinu a přátele. Zároveň je to pro mě pocta a hrdost sloužit pod českou vlajkou.

Teď už mi to dává smysl, montování stavebnice Merkur, studium technických oborů, běh, posilování a zapojení v aktivních zálohách. To vše nakonec vyústilo v přihlášku na Univerzitu obrany. Viděl byste svou budoucnost v Armádě ČR?

S touto myšlenkou si hraji velmi často. A pokud se nic nezmění, tak ano.

Ještě se na chvíli vrátím zpět na střední. Ke středoškolákům patří i brigády. Chodil jste při studiu na nějaké? A bylo těžké pro vás nějakou sehnat?

Ano, chodil jsem do firmy Wikov MGI a.s. zde v Hronově. Chtěl jsem si prostě něco přivydělat, třeba na opravu své motorky a na cestu do Rumunska, kterou jsem na ní předloni podnikl. A co se týká sehnání brigády, tak s oborem nástrojař a strojírenství nebyl problém najít nějakou nabídku. Dokonce jsem měl už za studia nabídky do pracovního poměru.

Takže myslíte, že obory Nástrojař a Strojírenství jsou dobrou volbou?

Rozhodně ano. Jsou to obory, které mají budoucnost.

Pepo, děkuji za rozhovor. Fandím vám ve vašich aktivitách, a i nadále se držte svého hesla:

„Nesnaž se být spokojený se svým výsledkem, hledej věci, na kterých můžeš zapracovat a které tě posunou dál“.

Markéta Machová, spsow.cz