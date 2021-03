Pan Jiří Kuřina, předseda oddílu dálkového a zimního plavání, měl kdysi velmi zajímavou přednášku pro seniory na téma otužování a plavání ve studené vodě. Řekl mimo jiné, že začít s otužováním se dá v každém věku.

Foto: M. K.

Stačí od srpna vlézt každý den na pár minut do venkovního bazénu, řeky nebo do rybníka. Být hlavně důsledný a vydržet až do zimy.