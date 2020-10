Od počátku letošního roku jsme potají připravovali nový projekt, který zahrnuje tištěného průvodce, tři tipy na výlet a mnohé další. „Cílovkou“ je tentokrát skupina, již v našem infocentru obzvláště rádi vídáme – dámy a pánové ve věkové kategorii 60+ se zálibou v turistice. Abychom připravili nabídku opravdu na míru, požádali jsme o zapojení novoměstský Klub seniorů Dobrá pohoda. Ti nám pomohli řadou praktických připomínek. Jako poděkování za jejich ochotu od nás dostali pozvání na křest turistického průvodce, který proběhl 1. 10. 2020. Kmotrou Aktivního seniora se stala vedoucí klubu seniorů paní Věra Mimrová, jež byla svými svěřenci obdarována podobiznou ve formě dřevěné figurky, která se stane součástí muzejního betlému. Také ostatní účastníci obdrželi dárky v podobě samotné papírové „skládačky“, na jejímž vzniku se podíleli, reflexní pásky a něčeho na chuť.

„Křest jsme uspořádali úmyslně na Mezinárodní den seniorů a jsme rádi, že navzdory současné epidemiologické situaci jsme se s nimi mohli vydat i na jeden z výletů obsažených ve skládačce,“ komentuje celou událost Jiří Švanda, pracovník informačního centra a spoluautor Aktivního seniora. „Přálo nám počasí i dobrá nálada účastníků. Podívali jsme se do běžně nepřístupné kaple sv. Jana Nepomuckého s manželi Hojnými a porovnali historické fotografie se současnou podobou města. Potěšilo, že i my jsme se od účastníků dozvěděli řadu věcí z minulosti. Bylo to poučné i zábavné pro nás všechny,“ dodává druhá „íčkařka“ a rovněž spoluautorka Andrea Kecová.

Co tedy v čerstvě pokřtěné skládačce Aktivní senior naleznete? Romantickou vycházku pro dva seniory a jednoho pejska kolem „města na skále“, tip na výlet s vnoučaty (Obůrkou Klopotov k dřevěnému slavoňovskému kostelu sv. Jana Křtitele) a pěknou projížďku na (elektro)kole, která vede malebnou přírodní rezervací Peklo, městem Náchod a kolem východočeského moře Rozkoš pak zpátky do Nového Města nad Metují. To vše doplňují ilustrace Tomáše Chluda a praktické mapky.

Aktivní senior je již od října k dispozici v novoměstském informačním centru a na webu www.infocentrum-nmnm.cz.

Andrea Kecová, Jiří Švanda