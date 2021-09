Madison pochází ze státu Georgia, kde absolvoval bakalářské studium Music and Creative Music Media a kde na něj po návratu čeká poslední ročník studia magisterského. V Jaroměři není poprvé, byl tu už v roce 2019 v rámci třítýdenního studijního pobytu s muzikanty ze své univerzity. Tentokrát by zde, kromě obvyklé výuky angličtiny, také rád pokračoval s výukou hudby a hraním na trombon. Dále plánuje vést konverzační odpolední kroužky pro studenty a učitele.

Nabízela možnost získat na školu rodilého mluvčího, navíc plně finančně zajištěného stipendiem Fulbrightova programu. Na financování těchto programů, kterých je celá řada, se podílí vlády České republiky a Spojených států, program asistentů do výuky angličtiny však financuje převážně Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Od spuštění programu v roce 1991 prošlo Fulbrightovým programem už více než 2100 českých a amerických stipendistů.

O možnosti zažádat o asistenta do výuky angličtiny jsme se dozvěděli před více jak dvěma lety. Jak to dnes bývá, přišel informační email, kde byl program popsán. Podobných mailů ale chodí mnoho a v běžném shonu jsou často zapomenuty pod těmi novými a naléhavějšími. Tato nabídka ale byla tak lákavá, že jsme se k ní vrátili, promysleli ji a nenechali ji zapadnout.

V novém školním roce pomáhá s výukou angličtiny na středních školách po celé České republice 33 stipendistů Fulbrightova programu a my na Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři jsme moc rádi, že mezi tyto školy patříme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.