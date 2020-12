V nedávné době došlo k úplnému uzavření Červeného mostu pod Rýzmburským altánem v Babiččině údolí. Historický most je registrovanou kulturní památkou a jeho vlastníkem jsou Lesy ČR, s.p.. Je důležitou spojnicí mezi Babiččiným údolím a Havlovicemi jak pro cykloturisty, tak pro pěší. Vede přes něj několik značených tras.

Červený most pod Rýzmburským altánem v Babiččině údolí. | Foto: archiv Zuzany Jungwirthové

O uzavření Červeného mostu, který se nachází na katastrálních územích Žernova a Slatiny nad Úpou, se dozvěděly obce v okolí Úpy teprve nedávno z mailu Lesů ČR. Most bohužel není ve vyhovujícím technickém stavu a neprošel povinnou periodickou prohlídkou. Vede přes něj historická středověká stezka, ale veřejnosti je známa až novověká tzv. Bathildina stezka, či cesta Schamburg-Lippe. Zejména z hlediska současného významu pro turistický ruch se jedná o významnou spojnici pro cyklodopravu mezi Českou Skalicí, Babiččiným údolím, Havlovicemi a Úpicí. Stavba samotná byla nedávno prohlášena kulturní památkou, takže most musí být opraven do původního stavu a bude rekonstruován za přísných podmínek pod dohledem Národního památkového ústavu.