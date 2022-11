Letošní ročník bude v mnohém odlišný. Současná ekonomická, energetická i politická situace ve světě způsobila řadě lidí značné problémy. Přímo i nepřímo tak dopadá zejména na děti, kterým jejich rodiče nemohou z řady objektivních důvodů dopřát, byť jen symbolické, Vánoce. Dárky tak udělají radost dětem a jejich rodičům pomohou částečně vyřešit alespoň jednu starost, a to že nemají na dárky pro své děti dost peněz.

Od 14. listopadu je možné rezervovat dárek pro konkrétní věkovou kategorii na příslušném odběrném místě. Samotná sbírka pak začala 21. listopadu a potrvá do 4. prosince. V tomto období můžou zájemci nosit zabalené dárky do sběrných míst, kterých máme po celé ČR více než 150. Poté budou krabice rozdány přímo do ohrožených rodin, kde je děti najdou pod vánočním stromečkem. Spolu s Krabicí od bot poběží i sbírka Krabice online, prostřednictvím které bude možné podpořit děti a rodiny ohrožené chudobou finančně, online převodem.

V loňském roce shromáždila tato největší tuzemská vánoční sbírka na 141 sběrných místech téměř 48 tisíc krabic s vánočními dárky, z toho bylo 2 700 krabic určeno pro rodiče samoživitele. Do sbírky se jen v loňském roce zapojilo 157 mateřských a základních škol a výukový materiál o chudobě pro učitele občanské výchovy zaznamenal 2 330 stažení z internetu. Díky finanční sbírce Krabice on-line se v roce 2021 vybralo dalších 2,5 milionu korun na pomoc dětem ohroženým chudobou. Více informací na www.krabiceodbot.cz

Radka Srbová