Akce platí na pobočkách Muzea Náchodska v Náchodě do 31. prosince 2021, v Hronově a Polici nad Metují pak do 31. října letošního roku. Volný vstup mohou zájemci využít kdykoliv v tomto období, podmínkou není návštěva jedné z poboček muzea ve stejný den, jako se konala prohlídka zámku Náchod.Naše spolupráce doufáme otevírá dveře dalším možnostem budoucího komplexnějšího řešení propojení kulturních institucí v celém regionu, o které již delší dobu Muzeum Náchodska usiluje. Partnerství Muzea Náchodska a Státního zámku Náchod v této podobě můžeme jistě označit za jeden z prvních kroků k dosažení vytyčeného cíle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.