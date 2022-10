Vydání startovních čísel elektronicky přihlášeným závodníkům (do pátku 21. října do 10 hodin - startovné 200 korun) a přihlášky nových závodníků proběhne jak v pátek 21. října tak i v sobotu 22. října ve sportovní hale SK Náchod (dříve Rubeny). V pátek od 13 –18 hodin (startovné 250 korun) a v sobotu od 7.45 do 9.45 hodin (startovné 300 korun). Při prezentaci převezmou závodníci startovní číslo s čipem, pamětní list a tašku s logem závodu.

FOTO: Tip na zajímavou výstavu u polských sousedů ve městě Duszniki-Zdrój

Všichni závodníci budou v sobotu převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportovní halou SK Náchod na místo startu do Hronova od 8.45 do 10.10 hodin. Jeden autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle závodu za radnici.

Pořadatelé, ale i policejní orgány, mají při této příležitosti prosbu k motoristům, aby v době konání závodu mezi 11. – 12. hodinou pokud možno nepoužívali silnici II. třídy z Náchoda do Hronova, protože se běží za normálního provozu a dojde jen k usměrňování vozidel příslušníky policie.

KVÍZ: Je libo smaženici? Aneb poznáte babku, satana, kuřátka či pýchavku?

Ve 12.30 hodin se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků závodu před radnicí Městského úřadu v Náchodě. Ceny předají představitelé pořádajících měst a zástupci pořadatele a sponzorů závodu.

V cíli závodu před radnicí na náměstí TGM v Náchodě se budou konat od 9.00 do 10.30 hodin dětské běžecké závody s názvem „Od radnice k radnici“. Závodníci tohoto běhu se mohou přihlásit elektronicky nejpozději do 22. října do 7.30 hodin nebo v místě startu nejpozději 30 minut před startem dané kategorie za vyšší startovné.

Organizační výbor závodu Hronov – Náchod