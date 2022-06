„V pátek patřilo letiště v Novém Městě nad Metují všem místním školám a školkám. Společně s místním aeroklubem jsme pro děti připravili branně bezpečnostní den, kde si malí návštěvníci mohli prohlédnout pancéřovanou Tatru s minometem 815-7 PRAM nebo si sednout do vojenského Kajmana,“ prozradila Daniela Hölzelová z odboru komunikace Ministerstva obrany. Za dětmi přiletěl také armádní vrtulník W-3A Sokol a vojáci z Agentury vojenského zdravotnictví s sebou přivezli armádní specialisty na vyhledávání zbraní a výbušnin – vojenské psy.

Na českobudějovickém výstavišti bylo po dva dny k vidění více než třicet kusů vojenské techniky od všech útvarů jihočeského kraje. „Kromě vojenské techniky jsme měli pro děti a jejich rodiče připraveny vzdělávací soutěže, díky kterým se návštěvníci dozvěděli zajímavosti z historie i aktuálního dění armády,“ dodala Eva Zítková z odboru komunikace Ministerstva obrany. Dětský den tady patřil nejen dětem budějovických škol a jejich rodičům, ale také účastníkům branné soutěže „Zvedněme děti od počítačů“, kterou každoročně vyhlašuje ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice v rámci projektu POKOS.

Vojáci obsadili na den dětí také pražské koupaliště Petynka, kde malým i velkým návštěvníkům ukázali, co umí průzkumáci od dělostřelců, jak těžké je se trefit laserovou zbraní nebo co člověk musí splnit, aby se stal vojákem. Pro tisíce rodičů a především dětí byla připravena výstava projektu POKOS, kde za správné odpovědi čekaly na soutěžící odměny. „Snažíme se formou škola hrou naučit nebo osvěžit malým i velkým jejich vědomosti u témat krizové stavy, mezinárodní organizace nebo o základních znalostech naší armády. Je příjemné vidět, že většina lidí ví, o čem tady mluvíme,“ uvedl Petr Toman z odboru komunikace Ministerstva obrany. Hlavním tahákem bylo určitě vystoupení čestné jednotky pražského vojenského velitelství. To si nenechal ujít ani malý Ondra. „Pohybovali se jako roboti, všichni úplně stejně,“ složil poklonu vojákům.

Daniela Hölzelová, odbor komunikace Ministerstva obrany ČR