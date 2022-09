Příprava největší investiční akce za posledních několik let, trvala dlouho. S myšlenkou, původně na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice, přišli členové SDH Zvole téměř před 10 lety. Léta se přemýšlelo a vymýšlelo, jak by vlastně měla hasičská zbrojnice vypadat. Postupem času všichni zainteresovaní došli k závěru, že aby byly splněny všechny technické a provozní požadavky, bude potřeba postavit hasičskou zbrojnici novou. Její hlavní funkcí bude poskytnout kvalitní a moderní zázemí pro činnost JPO (jednotka požární ochrany) obce Rychnovek, jejíž funkci členové SDH Zvole plní. Je také obecně známo, že bez hasičů by nebyl ani tak bohatý společenský život v obci, takže jejich zázemí bude občas sloužit všem občanům. Jakmile toto všechno bylo rozhodnuto, začala příprava projektová dokumentace. Autorem projektu byla firma ARCHITEP HK s.r.o. z Hradce Králové. Stavět se začalo přesně před rokem, předání staveniště proběhlo 2. srpna 2021. Samotnou stavbu provedla firma KERSON s.r.o. z Dobrého, investorem byla obec Rychnovek. Stavba stála necelých 10 mil. korun a obec ji financovala z vlastního rozpočtu, bez jakýchkoliv dotací.

Slavnostní otevření proběhlo opravdu důstojně a za hojné účasti veřejnosti. Po projevech starostky obce Veroniky Velackové a starosty SDH Zvole Zdeňka Runštuka, přednesli svoji zdravici za Okresní sdružení hasičů Náchod pan František Kraus a za okrsek Jaroměř pan Jaroslav Faltus. Poté stavbě požehnal pan farář z České Skalice P. ThMgr. Adam Depa. Po slavnostní přestřižení pásky si mohli návštěvníci všechny prostory nové zbrojnice prohlédnout, stejně jako připravenou výstavku fotografií a kronik dokumentující historii i současnost zvolského sboru. Společně jsme strávili příjemné odpoledne, kterým provázela dechová hudba Stavostrojka. Samozřejmě nechybělo dobré jídlo a pití.

Během slavnostního otvírání nové hasičské zbrojnice ve Zvoli došlo také na poděkování všem, kteří se na tomto díle nějakým způsobem podíleli, především pak členům SDH Zvole, kteří odpracovali téměř 650 brigádnických hodin hlavně při demolici staré zbrojnice v měsících dubnu – červnu 2021 a dokončovacích pracích na zbrojnici nové. Co říct na závěr? Nezbývá než hasičům popřát mnoho úspěchů v jejich další činnosti, hodně elánu a radosti z nového zázemí!

Veronika Velacková