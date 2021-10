Kameny zmizelých , původní název Stolpersteine, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Původně šlo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech a obcích v České republice.

Výnosem Heydricha z 8. října 1941 byla definitivně rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. V noci ze 7. na 8. října proběhla Akce Sokol, ve které byli podle připravených seznamů zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup i z jednot. Následně byli uvězněni v Osvětimi. Podle zprávy R. Heydricha o Akci Sokol, zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno na 1 500 lidí včetně žen. Všichni byli uvězněni bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto, že byli činnými členy Sokola. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Činnost Sokola byla v době okupace zastavena už 12. dubna 1941. K. H. Frank tehdy informoval Adolfa Hitlera, že největším nebezpečím pro Říši je právě sokolská organizace. Hitler se pak v září rozhodl poslat do Prahy jako zastupujícího říšského protektora generála SS Reinharda Heydricha, který 28. září vyhlásil stanné právo. Stanné soudy začaly ihned svojí práci. Byly jen tři druhy rozsudků – poprava, koncentrační tábor, osvobození. Odvolání nebylo.

Kámen zmizelého pro Jana Žerovnického je připraven k zasazení do chodníku před budovou gymnázia v Jaroměři. | Foto: archiv Heleny Rezkové

Památný den sokolstva (8. 10.) byl usnesením parlamentu a senátu zařazen od roku 2019 mezi významné dny České republiky. Sokolové si tak opět připomenou 8. říjen 1941, nejtemnější datum ve 159leté historii této nejstarší tělocvičné organizace. Letos je to připomenutí již osmdesáté.

