Konference byla neformálně zahájena ve středu 2. listopadu v 19:00 koncertem Kristina Barta Quartet, který se uskutečnil v Opatských sálech broumovského kláštera. Hlavní program pak odstartuje ve čtvrtek 3. listopadu v 9:30 slavnostním zahájením v klášterním sále Dřevník, které bude spojeno s odvysíláním videozprávy Hanse-Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu a zástupce pro evropské záležitosti Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavní program konference je rozdělen do 3 panelů:

3.11. | 10:20–13:00 | PANEL I: SOLIDARITA A SOUNÁLEŽITOST V SOUČASNÉ EVROPĚ? (sál Dřevník)

Co nás naučila zkušenost války na Ukrajině o solidaritě a sounáležitosti z evropské a české perspektivy? Cítíme evropskou sounáležitost? Kde jsou hranice solidarity? Jak funguje solidarita a sounáležitost v mezinárodních vztazích? Spojuje, nebo rozděluje solidarita společnost?

· Daniel Kroupa (politolog, filozof, pedagog)

· Klára Šimáčková Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva)

· Vojtěch Boháč (novinář)

Moderuje Světlana Witowská

3.11. | 15:00–17:30 | PANEL II: SOLIDARITA A SOUNÁLEŽITOST V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ (sál Dřevník)

Co znamená pociťovat sounáležitost? Co je hybnou silou solidarity? Kam patří solidarita na žebříčku hodnot? Jak souvisí solidarita se soucitem, bezmocí či nespravedlností? Co nás o sounáležitosti učí život v komunitě? Může solidarita a sounáležitost změnit dějiny komunity, obce, města, státu, světadílu? Je solidarita přirozená lidská vlastnost? Jak souvisí solidarita s charakterem?

· Eugenie Číhalová (členka Rady vlády pro národnostní menšiny)

· Karin Lednická (spisovatelka)

· Pavel Pola (rektor kostela Pražského Jezulátka)

Moderuje Martina Mašková

Na panel navazuje autogramiáda Karin Lednické v sále Dřevník. Na místě bude v prodeji omezené množství knih.

4.11. | 10:00–12:30 | PANEL III: SOLIDARITA A SOUNÁLEŽITOST POHLEDEM PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ (sál Dřevník)

Jak mohou politici přispět k pocitu sounáležitosti? Jakou roli hraje prezident v otázce solidarity a sounáležitosti? Patří solidarita do politiky?

· Pavel Fischer (senátor)

· Marek Hilšer (senátor)

· Danuše Nerudová (ekonomka, pedagožka)

· Petr Pavel (bývalý předseda Vojenského výboru NATO)

Moderuje Veronika Sedláčková

„Splnil se mně klukovský sen,“ říká uznávaný astrofotograf Zdeněk Bardon

Všechny tři hlavní panely bude živě přenášet Česká televize, která je generálním mediálním partnerem konference. Sledovat je lze v iVysílání na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15366788930-broumovske-diskuse-2022/ Další program konference je možné najít na webu konference www.broumovskediskuse.cz.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha, Důvěra a porozumění, Hodnoty a společnost.

Kateřina Ostradecká, Agentura pro rozvoj Broumovska