Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pojďme se dnes podívat, jak se slaví napříč Afrikou. Velikonoce tam nejsou tak komerční jako v západním světě, lidé se soustředí spíše na modlitby a zamýšlejí se nad svým životem.

Velikonoce v Keni. | Foto: archiv Hany Hindrákové

Keňa

Velikonoce jsou mezi Keňani považovány za velmi významný svátek. A to nejen z náboženského hlediska, ale také proto, že mají čtyři dny volno. Kromě toho, že lidé chodí v Keni do kostelů, tak probíhají i různé festivaly například v Nakuru nebo v Naivashe. V televizi běží mnoho pořadů s náboženskou tématikou. Mladí lidé organizují party. Program na Velikonoce se samozřejmě odvíjí od finanční situace rodiny. Pokud si to mohou dovolit, odjíždějí na celé čtyři dny na venkov, na pobřeží, případně navštíví některý z národních parků nebo další turistické atrakce jako Žirafí centrum a Sloní sirotčinec. Nebo jsou alespoň s rodinou doma, v Nairobi vezmou děti do Uhuru parku, kde si udělají piknik. Častým jídlem jsou pečené placky chapati, zelenina sukuma wiki, kukuřičná kaše ugali, pečené kuře, nyama choma (pečené kozí maso), pilau (kořeněná rýže s masem) nebo neplněné koblihy mandazi. V parku pak relaxují a dětem udělají radost třeba tím, že jim nechají něco nakreslit na obličeje.