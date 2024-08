Po procházce za námi přišla známá hradecká novinářka, se kterou jsme si popovídali a velmi příjemným překvapením bylo setkání s Tomášem Magnuskem a jeho přáteli. Poseděli jsme s nimi u kávy. Vyslechli pár historek z hereckého života a natáčení filmu Kluci z hor ve Velichovkách. Pan režisér Magnusek je skvělý vypravěč, jeho vyprávění opravdu pobavilo. Seznámili jsme se i s činností Společných cest, kde pracuje jako ředitel. Protože jsme senioři, dovedeme ocenit velký přínos a pomoc těchto organizací seniorům a jejich rodinám v nelehkém stáří.

Ale i on se zajímal o naše životy, co nás trápí. Popovídali jsme si i o lékařské péči, nedostatku zubařů a tak dále. No a pochutnali si na velmi chutném občerstvení, nechyběly domácí koláče z místní kuchyně, chlebíčky, to byla dobrota.

Příjemné a ochotné servírky v Domě Pod kaštany umocnily příjemný zážitek. Tak jsme si užili báječné dopoledne s přáteli. Poté jsme odjeli do Jaroměře do pevnosti do muzea. Téměř dvouhodinová prohlídka muzea se zajímavým vyprávěním průvodce završila sobotní den plný zážitků.

Byl to skutečně nádherný výlet seniorů a přátel do Velichovek a Jaroměře.

Milena Rohlenová