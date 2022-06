Protože naše část práce navazovala na kovářskou a keramickou výzdobu křížů, šli jsme se podívat do obou dílen. Byl to velmi zajímavý zážitek, protože jsme si všichni mohli zkusit vykovat malou kovovou ozdobu a v keramické dílně zase každý dostal příležitost vytočit na kruhu něco, co alespoň trochu připomínalo hrníček. Moc děkujeme paní mistrové Romaně Neufussové a mistrovi Zdeňku Vítkovi, že nám to umožnili a s velkou trpělivostí se nám věnovali.