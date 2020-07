V sobotu 20. června se konal již 45. ročník pochodu „Po stopách bojů roku 1866“, který pořádal tradičně TJ Sokol Starkoč - oddíl turistiky pod taktovkou Jaroslava Rufera.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Počasí s pořadateli vůbec nespolupracovalo, lilo jako z konve a dalo by se i říct, že by psa nevyhnal. O to obdivuhodnější je, že se prezentovalo 157 účastníků. Po řádném občerstvení a rozcvičení na startu se vydali účastníci na trasy 10 km a 20 km, a dokonce se našlo i 8 opravdových fanoušků cyklistiky, kteří absolvovali 33km trať. I přes nepřízeň počasí všichni došli do cíle s dobrou náladou a za svou odvahu byli odměněni krásným pamětním listem a tatrankou. K tanci a poslechu jim zahrála skupina LSD.