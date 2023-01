Pozvání do Broumova jakožto neoficiálního centra česko-polského partnerství přijali zástupci měst Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda a Gmina Radków, dále pak zástupci kulturních a volnočasových organizací. Broumovský starosta všem přítomným poděkoval za uplynulých 30 let společné práce, zejména na poli kultury a cestovního ruchu, a slavnostně předal do rukou starostů partnerů symbolický klíč od města Broumova jako projev důvěry. Poté jim představil plány na společnou spolupráci v blízké budoucnosti.