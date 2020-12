Pozoruhodné video Osudí bohužel nemohlo být kvůli vládním opatřením souvisejícím s nákazou covid-19 představeno divákům na vernisáži, která se nekonala. Nicméně nyní ho mají možnost spatřit až do 17. ledna po předchozí domluvě s provozovateli galerie na telefonním čísle 606 678 679. Videofilm se odehrává v prostředí sídla sázkařské společnosti a je v podstatě záznamem přípravy na pravidelné losování a následného tahu. Sledujeme zákulisí a pracovníky, pro něž je tato činnost několikanásobnou každodenní rutinou.

„Výstava možná tak trochu souvisí s touto poněkud zvláštní a těžko definovatelnou dobou, kdy nevíme, co nás všechno čeká,“ řekl umělec s tím, že jde o záznam losování šťastných čísel. Jinými slovy, stejně jako dnešní doba, je podobnou sázkou do loterie. Je to vlastně takový zdlouhavý záznam toho, co losování předchází a také netypický záznam losování šťastných čísel. Za přísných bezpečnostních opatření – vyznívajících však poněkud toporně až směšně – vyndají z trezoru losovací míčky, ty pak dovezou do speciální místnosti, v níž před zraky několika kamer dojde k losování.

„Pracuje to s určitým napětím, které je mezi tím, co očekáváme, že nám taková výhra v soutěži přinese, zda to bude štěstí nebo vyřešení současné situace. Většinou se však děje pravý opak, boří se rodinné vztahy, přátelské vazby a podobně. Ve videu vidíme i portrét neznámého člověka, který rutinně práci v sázkové společnosti vykonává,“ nastínil Štětina. Dílo Osudí, které bylo natočeno už v roce 2016, autor díky výstavě v Luxferu vzal jako vítanou výzvu a dokončil ho do finální podoby. Je tedy losování paralela k životní cestě? „Ne nadarmo se nádobě, z níž se losuje, říká osudí…,“ poznamenala k myšlence historička umění Kateřina Štroblová.

Roman Štětina je videoartista nastupující střední generace, který začínal s tak zvaným sound artem. „Zvuk ho provázel celým jeho dílem a formuje jeho vizuální estetiku,“ uvedl kurátor výstavy Luděk Rathouský. Umělec pracuje se zvukem jako dominantní složkou audiovizuálního díla, které rozmanitými způsoby aktualizuje, přeskládává a uvádí do nových kontextů. Se zvukem začal experimentovat již na studiích v Ústavu umění a designu v Plzni. Jeho bakalářskou prací byly intervence do rozhlasových pořadů pomocí implantování archivních her. Pro Český rozhlas vytvořil také několik desítek projektů. (kr)