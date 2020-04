Do poloviny dubna společně vyrobili a rozvezli více než 1200 štítů, z toho přes 200 do domovů seniorů, přes 500 pro rychnovskou nemocnici a další štíty putovaly k obvodním lékařům a zubařům, městským strážníkům, pečovatelským službám a dalším dobrovolníkům.

Štíty je možné objednat na e-mailu: jvintera@spselitdobruska.cz, model.centrumcs@gmail.com (do předmětu pište „Ochranné štíty“). Získat je můžete zdarma, financování materiálu na výrobu zastřešily sbory Církve bratrské v Bystrém a Dobrušce.

Zájemci, kteří by chtěli přeci jen přispět na výrobu a rozvoz, je to možné formou daru na účet sboru 1243370369/0800 (do zprávy pro příjemce napište „Ochranné štíty“). Náklady na materiál odlehčené varianty štítu s tenkou fólií jsou zhruba 40 korun a na bytelnější s tvrdým plexisklem přibližně 80 korun.

„Naši práci nepočítáme, za tu nám poděkujte tím, že budete vy, i vaši blízcí zdraví a schopní nám ostatním pomáhat, jak jste to činili dosud,“ řekl za všechny dobrovolníky vyrábějící ochranné štíty Oldřich Karlíček z Modelářského centra z.s. Česká Skalice.

Jan Holý