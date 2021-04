Pan Ctibor Klíma (* 1937) se výrobě cínových vojáčků věnuje již třicet let a za tu dobu pod jeho rukama vzniklo nespočet figurek, nemluvě o formách, ze kterých vzešly. V expoziční místnosti Bastionu I uvidíte výsek tvorby pana Klímy. Na výstavě bude možné spatřit přes 700 figurek vojáčků z různých oddílů vojska a armád, jako například armády prusko-rakouské války roku 1866, meziválečné československé branné moci, vojska třicetileté války a mnohé další.

Při sledování figurek vám doporučujeme být velmi pozorní! Zvlášť větší z nich vynikají zajímavými detaily a vlastním osobitým charakterem. Některé by mohly suverénně stát jako sochy na náměstí. Však to přijďte posoudit sami! Pojďte si udělat představu o tom, jak vypadali vojáci napříč historií, například i ti, co prošli Josefovskou pevností. Vedle figurek zde budou vystavena také dvě diorámata československého opevnění a bitevního pole války z roku 1866. Expozici doplňují licí formy, díky kterým si lépe představíte proces samotné výroby.

Výstavu budete moci navštívit, jakmile to pandemická situace umožní, v expoziční místnosti Bastionu I a podzemí. Vstup bude volný a návštěva možná po celou otevírací dobu areálu.

Vojtěch Dolana