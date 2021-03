Pečení je pro mnohé radost, která se dá snadno šířit i v této nelehké době. Společná konzumace štrúdlu po nedělním obědě nebo donáška moučníku do nemocnice či domova pro seniory radost násobí. Akci organizuje spolek Místní akční skupina Stolové hory, který ovocný strom za podpory dalších nadšenců do soutěže nominoval.

Jsme národ výborných pekařů a ovocný strom zastupuje Česko v anketě o titul Evropský strom roku vůbec poprvé. Pojďme to Evropě společně osladit. Akce Pečeme pro jabloň je v aktuální době jedinou možností, jak spojit síly. A také ukázat, že umíme využít lokální jablka i během tuhé zimy. Možná vám ve sklípku zbývá loňská úroda a ve spíži najdete zbytek ořechů, které jste nevyužili na cukroví. „Oprašme kuchařky, zavzpomínejme na chuť babiččina štrúdlu, podělme se o výtvor třeba se sousedy nebo zdravotníky,“ vyzývá Mirka Soldánová, která jabloň do soutěže nominovala.

Ještě než štrúdl zkonzumujete, vyfoťte jej a fotku pošlete na e-mail: strudl@mas-stolovehory.cz nebo ji vložte do facebookové skupiny Podporujeme jabloň u Lidmanů z Machova. Na Instagramu jablečné záviny sdílejte pod #pecemeprojablon. Ať už využijete jakoukoliv online cestu, připište vždy místo, kde jste štrúdl pekli. „Chceme vytvořit mapu republiky a alespoň virtuálně propojit díky symbolu jablka všechny nadšence, kteří se do pečení zapojí,“ dodává Pavel Rejchrt z MAS Stolové hory, která se zaměřuje na rozvoj venkova na Náchodsku. Právě k venkovu ovocné stromy neodmyslitelně patří, a pokud to jsou staré odrůdy, tak v sobě nesou historický odkaz. Máte-li takový strom na zahradě, vězte, že to je novodobý poklad.

Do pečení štrúdlů se zapojí také herečka Kateřina Winterová, která se stala i ambasadorkou jabloně. „To, že jsem se stala ambasadorkou zdravého životního stylu, bylo zcela přirozené díky Herbáři i lásce k přírodě a opravdu dobrému jídlu. Ale stát se ambasadorku stromu, který je symbolem tradice a pouta k domovu či k místu, které máme rádi, je mnohem poetičtější. Děkuji za tuto příležitost. Miluji staré sady a původní odrůdy jablek, protože každé takové jablíčko chutná úplně jinak. Blenheimskou renetu jsem dokonce ochutnala přímo na natáčení loňského Herbáře. Je mi skoro jedno, které jablko do štrúdlu zvolím, ale už mi není jedno, odkud to jablko pochází. A protože Blenheimská reneta je stará odrůda, kterou v moderních sadech nenajdete, klidně by se mohlo stát, že jednoho dne zmizí ze světa. Proto chci svým hlasem tuto jabloň podpořit v soutěži Evropský strom roku a ukázat tak světu úctu k sadařské tradici. Nominaci totiž vnímám jako ocenění předků i mých vrstevníků, kteří tuto jabloň stále opečovávají a šíří její slávu dál,“ dodává Winterová, která akci podpoří také na svých sociálních sítích.

Malá jabloň stojící na zahradě oblíbené hospody U Lidmanů, zastupuje republiku v evropské anketě a soutěží s dalšími 13 stromy. Mezi obrovskými duby či starými platany není ani největší, ani nejstarší, zato má pozoruhodný příběh. Roste v malé vísce obklopená malebnou krajinou stolových hor. A byla němým svědkem nelehkých historických změn nedaleko polských hranic. Stará odrůda jabloně sama bojovala o přežití. Avšak před lety ji zachránili místní štamgasti, kteří hostinskému poradili, ať k jejím kořenům nasype hřebíky kvůli nedostatku železa, aby začala plodit.

Nyní je jabloň vyslancem všech českých ovocných stromů na zahradách i ve volné krajině. Podpořit jabloň hlasem lze zdarma na www.evropskystromroku.cz až do 28. února, kdy soutěž končí. Hlasuje se vždy pro dva stromy a výběr je třeba potvrdit přes e-mailovou adresu. Poslední únorový týden se však počty hlasů skryjí, aby 17. března mohl být slavnostně odtajněn strom, kterému titul Evropský strom roku předá Chudobínská borovice. Nebylo by krásné, kdyby i díky štrúdlům zůstalo ocenění doma v Česku? Pečme a hlasujme pro jabloň až do konce února.

Video o příběhu jabloně: https://www.youtube.com/watch?v=rbUagvjwPXo&t=15s

Video k akci Pečeme pro jabloň: https://www.youtube.com/watch?v=uDtk37ntKgU

Písnička o jabloni: https://www.youtube.com/watch?v=IF0qXxZsuu0

Mirka Soldánová