Zahradnictví a kavárna Trees v Červeném Kostelci, je prostorem nejen pro milovníky pěstování, sklízení, péče o stromy a půdu. Trees se stal společenským segmentem ve městě. Spoluvytváří obraz města, ovlivňuje kulturní život, snaží se vychovávat a bavit.

Zpěvačka a muzikantka Aneta Langerová. | Foto: Herbert Slavík

Letos slaví Trees 100 let od svého založení. Výroční rok by měl být, kulturně velmi pestrý, proto čtenářům nabízíme přehled plánovaných koncertů, pořádaných Trees pěkně od jara do podzimu: