Klasické cyklobusy s vlekem pro přepravu až 38 kol jezdí na 4 pravidelných linkách. První z nich je vedena z Jaroměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do Deštného v Orlických horách. Další linka do Orlických hor jezdí z Náchoda, opět přes Nové Město nad Metují. Pravidelný spoj do Krkonoš je v letošním roce veden po nové trase z Náchoda, přes Hronov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy. Tato změna zajisté potěší především cykloturisty, kteří mají namířeno do Jestřebích hor. Ani v letošním roce cestující nepřijdou o oblíbenou linku k našim polským sousedům na trase Náchod – Kudowa-Zdrój – Karlów.