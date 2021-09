Jde o významnou kulturní akci spolku spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, který založil PhDr. Miroslav Ivanov (1929-1999), významný rodák z našeho Josefova, známý spisovatel, čelný představitel a zakladatel právě Klubu autorů literatury faktu v Praze v roce 1986,. Po společném obědě v restauraci Corrado Na Obci v Jaroměři se od 14. hodiny uskuteční v malém sálku Jaroměr v Divadle Jaroměř slavnostní zahájení. Po uvítacím projevu starosty Jaroměře Josefa Horáčka proběhne vlastní Udílení cen Miroslava Ivanova za rok 2020. Od 16.30 hodin uslyšíme přednášku Jan Žižka prof. PhDr. Petra Čorneje, držitele Hlavní ceny Miroslava Ivanova za rok 2020 a autora ceněné monografie o českém husitském vojevůdci. Setkání moderuje Marie Hodinářová. Po dobu konání akce se uskuteční prezentace oceněných knih.

Miroslav Ivanov.Zdroj: Ilustrace: archiv J. Uhlíře/Jiří ŠkopekV roce 2021 má Klub autorů literatury faktu, jehož současným předsedou KALFu je PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. celkem...... aktivních členů spisovatelů. Z našeho města Jaroměře je členem toho spolku bývalý starosta města Ing. Jiří Klepsa i autor tohoto textu od dubna 2009 dosud. Město Jaroměř je již tradičně mecenášem a finančně podporuje tento spolek spisovatelů, jehož zakladatel PhDr. Miroslav Ivanov (1929-1999) pochází z našeho Josefova. Již v r. 1967 se Ivanov stal spisovatelem z povolání. Do konce svého života napsal více jak 30 knih literatury faktu, reportáží i cestopisů a čtyři knihy pro mládež. V roce 1987 získal titul zasloužilý umělec, roku 1994 ho město Jaroměř jmenovalo čestným občanem. V udělení této pocty následovaly Slavkov u Brna a Karlovy Vary. V dubnu 2009 rodné město uspořádalo akci spojenou s výstavou Jaroměř Miroslava Ivanova. S tímto spisovatelem úzce spolupracoval jeho přítel fotograf Václav Novák z Jaroměře. Některé podklady k jeho knize o B. Němcové (1992) jsem mu zcela nezištně a rád poskytl já.

Na návrh M. Ivanova mne tehdejší předsedkyně Obce spisovatelů (OS), prozaička Mgr. Eva Kantůrková přijímala v květnu 1996 se svými kolegy jednomyslně do Obce spisovatelů v Praze. Mne by to ani nenapadlo. Členem Klubu autorů literatury faktu v Praze jsem se stal v dubnu 2009, kdy mne přijímal tehdejší předseda KALFU Dr. Karel Richter, CSc, rovněž zcela hladce a bez problémů. A do třetice, od prosince 2015 jsem členem velmi činorodého spolku Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích, kde také pravidelně publikuji v bulletinu KRUH., často medailonky slavných jaroměřských a josefovských osobností a rodáků.

Vraťme se však k našemu udílení cen, které je však pro širší veřejnost uzavřené a je to zcela záležitost interní – pouze pro členy KALFu.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, člen OS, KALFU a SVčS