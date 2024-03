Velký jarní úklid přírody vypukne 23. března. Ještě několik dnů si můžete na www.uklidmesvet.cz požádat o pomůcky na úklidy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Pospíšilová

Povalující se odpadky po okolí, cestou do práce, do školy, při venčení se psem nebo při procházce přírodou? Co si vzít s sebou pytel, pár přátel a udělat dobrý skutek? Zároveň toto gesto a přidání se k celosvětové iniciativě opět připomíná, že odpadky do přírody nepatří, je třeba je nepřehlížet a jít příkladem. Dobrovolníci z minulých ročníků hlásí: „Výsledky jsou vidět okamžitě a ten dobrý pocit za to stojí, důvod akce chápou i malé děti, které rády pomáhají.“

Zbývá necelý měsíc do 23. března, hlavního jarního termínu akce Ukliďme svět, a zároveň několik dní do uzavření žádostí o bezplatné zaslání úklidových pomůcek. O ty si organizátoři lokálních úklidů mohou požádat do 4. března na stránkách www.uklidmesvet.cz rovnou při registraci svého úklidu: Přidejte svůj úklid - Ukliďme svět.

„Pytlů a dětských rukavic máme letos i díky podpoře Ministerstva životního prostředí celkem dost, stačí si akci u nás jednoduše na webu nahlásit, a ve formuláři k tomu vyplnit počet pytlů a rukavic. Balíček vám zdarma zašleme před hlavním termínem,“ hlásí tým Ukliďme svět z Českého svazu ochránců přírody. Letos nabízí hlavně pytle a dětské rukavice kvůli narůstající poptávce škol.

Kvůli krátké zimě je jaro očekáváno dříve, na lov odpadků se tedy vyplatí jít letos zavčas, než se zem zazelená a odpadky překryje. „Nedávné přívalové deště a vichry posunuly mnoho odpadků do okolí vodotečí, pokud tedy nevíte, kam se za odpadky pustit, ale chcete udělat dobrý skutek pro přírodu, procházka kolem potoka či řeky je téměř jistota,“ dávají tip organizátoři.

Pochvalují si i dlouhodobou pozitivní zkušenost s místními samosprávami, které Ukliďme svět znají a iniciativě fandí, v úspěchu dobrovolnických úklidů totiž hrají zásadní roli. „Pokud se dobrovolníci s akcí nahlásí s dostatečným předstihem, zpravidla se s místním úředníkem či starostou bez problémů domluví na termínu a místě vyzvednutí naplněných pytlů. Pokud se jedná o větší množství odpadu, jsou mnohdy ochotní poskytnout i celý kontejner,“ potvrzuje zkušenost Kateřina Landová, členka týmu Ukliďme svět.

Zadáním svého úklidu do formuláře na web mohou organizátoři navíc získat pro svůj úklid potřebné dobrovolníky, kteří si mohou najít vhodnou akci podle lokality a termínu a mohou se v případě potřeby domluvit i přímo s organizátorem.

Stanislava Bartošová, Český svaz ochránců přírody