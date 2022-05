Anotace představení:

Hra o dívčí lásce ke slavnému spisovateli… Celý život Neznámá milovala jednoho muže a ten jí nevěnoval pozornost. Porodila mu dítě. A on to ani nevěděl. Stala se prostitutkou, aby nakrmila svého syna. Spal s ní, ale netušil, kdo to je. Když dítě zemřelo, žena mu napsala dopis, ve kterém vypráví o celém svém životě a lásce k němu…

Hra, během níž zazní hudba Schuberta, Vivaldiho, Čajkovského, se hrála na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku (před válkou), Moldavsku, Polsku, Německu. Délka představení: 1 hodina a 20 minut. V pátek 20. 5. od 19 hodin se bude divadelní představení konat v Kolárově divadle v Polici nad Metují.

Pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov.

Kateřina Ostradecká

Agentura pro rozvoj Broumovska

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

