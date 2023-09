Úsilí, oddanost a talent. Náchodské mažoretky MONA předvedly skvělé výkony

Čtenář reportér

/FOTO/ Ohromující triumf, výkony, které vzaly dech a neuvěřitelná dávka nasazení – to vše se odehrálo na Mistrovství světa v profesionálním mažoretkovém sportu, které se konalo v Ostravě od 23. do 25. srpna 2023. Mezi těmi, kteří se zářně zapsali do historie tohoto sportu, byl i tým mažoretek MONA Náchod. Tato skupina statečných a talentovaných dívek předvedla výkony, které očarovaly nejen diváky, ale i samotné porotce.

Tým mažoretek MONA Náchod na Mistrovství světa v profesionálním mažoretkovém sportu, které se konalo v Ostravě od 23. do 25. srpna 2023. | Foto: Jan Vacek

Svěřenkyně týmu MONA Náchod dokázaly, že když se spojí neuvěřitelné úsilí, oddanost a talent, je možné dosáhnout neskutečných výsledků. Úspěch, který tým dosáhl, je výsledkem nejen tvrdé práce a úsilí samotných mažoretek, ale také neocenitelné podpory ze strany trenérek a rodičů. Diváci nejen ve sportovní hale mohli obdivovat fantastické výkony MONA Náchod, když si v jednotlivých kategoriích připsaly následující tituly: Mistryně světa: Velká formace baton seniorky (obhajoba titulu již po páté v řadě) Velká formace pom-pom kadetky Vacková Aneta, Černá Adéla – mix senior duo-trio Vacková Aneta – baton senior solo starší (obhajoba loňského titulu) Vacková Aneta – 2 baton senior solo (obhajoba loňského titulu) Miniformace mix seniorky Bačkovská Dominika – pom junior solo (obhajoba loňského titulu) Bačkovská Dominika, Zega Natálie – pom junior duo-trio (obhajoba loňského titulu) Bačkovská Dominika, Zega Natálie – mix junior duo-trio Dostálová Kateřina – baton senior solo mladší Kordíková Nora, Kordíková Valérie – baton senior duo-trio Pohrebniak Yaroslava – pom cadet solo Miniformace pom kadetky I.vicemistryně světa: Bačkovská Dominika – baton junior solo (obhajoba loňského titulu) Kordíková Nora, Kordíková Valérie – mix senior duo-trio Dostálová Kateřina – pom senior solo mladší Kordíková Valérie – pom senior solo starší Dostálová Kateřina – 2 baton senior solo Vacková Aneta, Dostálová Kateřina – 2 baton senior duo-trio (obhajoba loňského titulu) II.vicemistryně světa: Černá Adéla – pom senior solo starší (obhajoba loňského titulu) Vrbová Irena – 2 baton cadet solo Velká formace baton kadetky (obhajoba loňského titulu) Miniformace mix kadetky Kordíková Nora – baton senior solo starší Přestože zbytek týmu MONA předvedl skvělé výkony (letos na nejvyšší soutěži sezóny startovalo neuvěřitelných 37 sestav), nedosáhl na stupně vítězů v této obrovské světové konkurenci, umístily se všechny mažoretky v první desítce. Celý tento úspěch je jasným důkazem toho, že mažoretkový sport není jen taneční formou, ale skutečným uměním, které vyžaduje nejen preciznost a dovednost, ale také neúnavnou práci a oddanost. MONA Náchod ukázala, že když se spojí vůle, talent a podpora, mohou být hranice dosažitelného nekonečné. Gratulujeme týmu MONA Náchod k těmto zářivým úspěchům a děkujeme za inspiraci! Od září můžete být součástí i vy - MONA Náchod mezi sebe přijímá nové holčičky narozené v letech 2010-2019. Lenka Valentová a Lukáš Suchý