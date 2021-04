Užitečné informace: Sběrný dvůr a svoz nebezpečného a objemného odpadu

Sběrný dvůr Technických služeb Náchod funguje od dubna v letním provozu, a to v pondělí a ve středu od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Technické služby. | Foto: Radek Ctibor