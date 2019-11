V Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře vystavuje David Hanvald

Ve čtvrtek 31. října 2019 byla v Dětské galerii Lapidárium ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov zahájena výstava Davida Hanvalda All That Glitters Is Not Gold / Není všechno zlato, co se třpytí.

Konceptuální malíř David Hanvald (na snímku) se ve své výstavě poprvé plně zaměřil na jedno z nejskromnějších témat - kostku. | Foto: Kateřina Ostradecká