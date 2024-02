V hospici se nemusí jen umírat... Lékaři a sestřičky dokázali zázrak

Čtenář reportér

V životě lidském jsou chvíle, kdy člověk nenachází řešení a myslí na nejhorší. Zvláště, když jde o tak důležitou věc, jakou je zdraví. A když je těžce nemocný váš nejbližší člověk, vidíte, že trpí a není ve vašich silách mu pomoci, je pocit beznaděje ještě větší. Zná to mnoho lidí, je to nesmírně těžké. Když se pak naskytne možnost a nabídka umístění do hospice, první co nepoučeného člověka napadne je, že se tam jezdí umřít.

V případě mého manžela, který léta bojuje s těžkou nemocí, se k ní přidal ještě covid. Protože jsem onemocněla nejprve já, nebyla jsem schopná se o něj doma starat. A pro něj znamenal covid smrtelné nebezpečí. Do Hospice Anežky České v Červeném Kostelci byl převezen ve velmi špatném, až kritickém stavu. Vůbec to nevypadalo dobře, mysleli jsme na nejhorší. Lékaři a sestřičky dokázali zázrak. Probojovával se nemocí za jejich nesmírné péče a obětavosti, až se pomalu vrátil jeho zdravotní stav k tomu původnímu. Ten sice zdaleka není ideální, ale přežil a dokonce byl propuštěn zpět do domácí péče. Prostředí Hospice Anežky České už samo o sobě je přívětivé, působí klidem i vybavením spíše jako rekreační zařízení. To všechno je samozřejmě hlavně díky již zmíněnému personálu, který se snaží plnit přání a potřeby svých klientů, jak je to jen možné. Můj manžel, Jiří Bláha, tam jel nerad a s obavami. Nakonec se mu tam velmi líbilo a neskutečně pookřál. Proto chceme oba poděkovat za péči, kterou mu věnovali primář MUDr. Jan Král, MUDr. Jaromír Hanl a MUDr. Eva Hůlková. Svými zkušenostmi a lidským přístupem dávají naději. Samozřejmě velmi oceňujeme nelehkou práci sestřiček, které se o své svěřence starají s láskou a úsměvem, pohladí milým slovem, pobaví žertem, což už samo o sobě je léčivé. Hospic Anežky České v Červeném Kostelci je místem, kde i poslední chvilky člověka jsou klidné a důstojné. A nemusí se tam jenom umírat!!! Je to dobrý pocit vědět, že na tomhle světě žijí "andělé" připravení pomoci. S velkou úctou za vše děkujeme výše uvedeným lékařům, sestřičkám a všemu personálu! Manželé Jiří Bláha a Renáta Klicperová z Náchoda