Málo známý, ale velmi potřebný obor – dětská gynekologie – má v náchodské nemocnici od konce minulého roku své zastoupení. Ordinující lékařkou v nově vzniklé ambulanci je MUDr. Pavlína Brátová, která splnila všechna náročná kritéria pro atestaci v dětské gynekologii. Na gynekologicko-porodnickém oddělení náchodské nemocnice pracuje rovných dvacet let a je to také přibližně dvacet let, kdy se na tomto oddělení ambulance dětské gynekologie z personálních důvodů uzavřela.