Dne 21. června v 11:14 hodin SELČ nastává letní slunovrat a můžeme se tak těšit na vůbec nejdelší den v roce. Letní slunovrat je definován například jako okamžik, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího bodu své pomyslné dráhy, tedy obratníku Raka. Zároveň se dostává v poledne, v případě letního času ve 13 hodin, do nejvyššího bodu své dráhy na obloze. Příčinou je skutečnost, že osa otáčení Země je skloněná k rovině jejího oběhu okolo Slunce. V této části oběžné dráhy je severní polokoule Země ke Slunci nejvíce přikloněná a Slunce tak vystoupá nad jižní obzor nejvýše.

Dne 14. června se přesně v 13:52 SELČ ocitne Měsíc v úplňku. O jedenáct hodin později, tedy již hodinu po půlnoci 15. června, se Měsíc dostane nejblíže k Zemi. Středy obou těles bude v tu chvíli dělit vzdálenost 357 428 kilometrů a nastane tak takzvaný superúplněk. Jde vlastně o neodborné označení jevu, kdy Měsíc obíhající Zemi prochází ve fázi úplňku perigeem (přízemím) a na své eliptické dráze se tak nejvíce přiblíží naší planetě. Měsíc se tak na obloze může jevit větší či „jasnější“ než obvykle, tedy při běžných úplňcích.

Pořady v digitálním planetáriu v červnu nabídnou film HORIZON: Beyond the Edge of the Visible Universe (středy od 19:30 hod.) a Voda – kosmické dobrodružství (pátky od 19:30 hod.). V sobotu vás planetárium pozve na dětský program s astronomickou pohádkou Lucie a tajemství padajících hvězd (od 16:30 hod.) a večerní program s filmem Musica: Proč je vesmír nádherný? (19:30 hod.).

Na hvězdárně se konají také pravidelné programy – sobotní Pozorování Slunce (od 15:00 hod.) a Večerní pozorování v čase od 21:30 hod. (středy, pátky i soboty). Jako každoročně i letos se hvězdárna a planetárium v Hradci Králové podílí spolu s Univerzitou Hradec Králové na pořádání akce Hrajme si i hlavou, která proběhne ve dnech 23. až 24. června od 9 do 16 hodin v kampusu Univerzity Hradec Králové.

Případné aktuální změny v programu a podrobnější informace k pořadům naleznete na webové stránce www.astrohk.cz.

Vladimír Socha, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové