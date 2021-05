Našemu čapímu páru v záchranné stanici se líhne již čtvrtá generace mláďat. První mládě se vyklubalo v pátek 7. května a každý den přibýlo další.

Čapímu páru v jaroměřské záchranné stanici se líhne již čtvrtá generace mláďat.Zdroj: archiv JARO JaroměřČapí máma má po nárazu nepohyblivé křídlo, takže si čápi staví netradičně hnízdo na pařezu. Přes všechny své hendikepy jsou ale vzornými rodiči a my prakticky nemusíme do péče o mláďata nijak zasahovat. Po dosažení vzletnosti tak mohou být bez obav vypuštěna do přírody. K naší radosti již v okolí Jaroměře hnízdí potomci našich „hendikepů“.