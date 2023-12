Letošní vánoční výzdobu jsem chtěla udělat zajímavější. Každý si krásně osvětluje okna, dveře a zahrádky. Já si usmyslela vyrobit něco zajímavého a zároveň kouzelného.

Vánoční výzdoba v Rasoškach | Foto: Lenka Kárníková

Vše jsem vyřezávala sama, myslím si že se to v celku povedlo. Aspoň já z toho mám velikou radost a to nemluvím o tom, když to vidí děti a jsou unešený. Děti mohou přijít a vyfotit se v saních.

Všem přejeme kouzelné svátky vánoční.

Lenka Kárníková