Ve středu 26. dubna se konala akce Od farmářů na talíř, kterou zorganizovala Místní akční skupina Stolové hory. Majitelé restaurací, kaváren, lokálních obchodů, ale i kuchařky ze školních jídelen navštívili dopoledne tři farmy, které produkují brambory, mák, med, sýry a mléčné výrobky. Ochutnávka všech výrobků byla na programu odpoledne. Špecle z konopné mouky a bylinek nebo hovězí ragú na černém pivu s čokoládou připravil k obědu pouze z místních surovin kuchař Jan Péter.

Foto: Honza Bartoň / MAS Stolové hory

Základnou půldenního setkání byl Penzion a restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě. Třicítka účastníků se však hned ráno vypravila do České Metuje do ZD Ostaš. Mnozí prvně slyšeli, že toto velké zemědělské družstvo prodává žluté i červené brambory a mák ze dvora. Následně se skupina přesunula do Velkého Dřevíče, kde Jan Jirman představil, jak hospodaří s více než 200 včelstvy na Včelí farmě Dřevíč. Dopolední exkurze uzavírala prohlídka stáje na farmě manželů Hubkových, která je spojena s MiniMlékárnou Nízká Srbská. „Překvapilo mě, kolik kvalitních lokálních producentů v okolí máme a navzájem o sobě nevíme, takové akce jsou ohromným přínosem,“ myslí si sýrařka Michaela Murková z malé mlékárny.

Návrat z exkurze do Machovské Lhoty znamenal jediné. Jídlo, jídlo a zase jídlo. Tato část proto začala obědem, ke kterému se podával hovězí vývar s bylinkovými špeclemi a hovězí ragú na černém pivu s čokoládou a jihočeská lepenice. Po obědě představily Mirka Soldánová z MAS Stolové hory a Martina Saláková Šafková z Královéhradeckého kraje podporu nejen dotačního charakteru pro malé živnostníky, ale také pro školní jídelny.

Zdroj: Honza Bartoň / MAS Stolové hory

Poté se však už dostal ke slovu opět kuchař Jan Péter, jenž na třech pokrmech umě ukázal pro mnohé neobvyklé kombinace, ale především to, jak pracovat se surovinami a vyzdvihnout jejich chuť. Připravil i hovězí rump steak s makovou kaší, kávovou omáčkou se špetkou chilli a cibulovo-jablečným chutney. „Jídla byla absolutně luxusní a do detailů vyladěná. Nejvíc mě oslovila kombinace francouzského toastu s medem, slaným žervé, ovocem a chutney,“ dodává Murková. Péter ukazoval přípravu tří jídel ve velkém sále přede všemi na pultu, který zapůjčila firma GastroTheo.

Během chystání jídel a degustačních porcí představili místní výrobci své produkty. Ke slovu se tak dostal Patrik Lamka z LamCafé, manželé Škodovi z Hospodářství u Špinky, Patricie Čížková z létajícího Ledhujského pivovaru, Aleš Jindra z KONOPRO, farmář Radko Kříž z bioBÝK. Ochutnali jsme pečivo z hronovského Jirkova pekařství, chutney a zavařeniny od Hany Horákové z Dobře zavařeno a bylinky dodalo Zahradnictví Antonín Kašpar z Náchoda. „Velice mě zaujala výroba konopné bezlepkové mouky a oleje u nás v kraji a jsem příjemně překvapena, že i u nás můžeme koupit bio zeleninu od místních farmářů z Hospodářství u Špinky,“ dodává účastnice akce Eliška Kubíková, majitelka Bistra Pampeliška.

„Rád bych vysekl poklonu všem výrobcům, jejich suroviny, které jsem při vaření použil, byly opravdu kvalitativně nadprůměrné. Jsem v kontaktu s mnohými Italy, Francouzi, Maďary, již jsou na své regionální výrobky náležitě hrdí a mám ohromnou radost z toho, že se k nim můžu připojit,“ tvrdí Jan Péter, kuchař z náchodské restaurace Úkáčko.

Akce měla především za cíl propojit místní, mnozí se viděli poprvé a často neměli ani tušení, co všechno se v malém regionu vyrábí. „Myslím, že toto perfektně připravené setkání ocenili všichni zúčastnění. To, že se lidé poznají a sdílejí své příběhy je zásadní. Odrazí se to i na tom, že kuchař, který zná osobně člověka, jenž daný produkt vyrábí se k němu bude chovat jinak, bude si více vážit práce, kterou farmář nebo jiný výrobce odvedl,“ doplňuje Péter.

První setkání s názvem Od farmářů na talíř zajistila Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov.

Mirka Soldánová, Místní akční skupina Stolové hory