Nejnovější školní budova pro odborný výcvik v areálu Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce již několik měsíců září svojí modrou barvou do okolí a stává se další dominantou Dobrušky.

Nová budova SŠ-PVC Dobruška. | Foto: archiv školy

Stavba je již hotová a v těchto dnech se začíná pomalu zaplňovat nábytkem a dalšími učebními pomůckami. Jediné, co v ní zatím chybí, jsou studenti! A tak se její zkušební provoz odkládá do doby, až se zase studenti vrátí do škol.