Poslední letošní koncert se uskuteční v prosinci v Rudolfinu, kdo ale nemá lístky, již je ani nekoupí. PSO hlásí vyprodáno a zvou do kin všechny, kteří se nebojí snít ani riskovat.

Police Symphony Orchestra opět v Litomyšli. Na plátně i na pódiu

Na sklonku léta vtrhli poličtí hudební nadšenci z koncertních pódií na filmová plátna. Kritici jsou nadšení a orchestr taky. Aktuálně si návštěvníci kin napříč Českem mohou užít tři roky života (2019–2022) tohoto výjimečného orchestru v 92 minutách plných napětí, emocí, radosti, smíchu, ale i slz.

V nadcházejících dnech a týdnech filmová delegace v čele s režisérem Dominikem Kalivodou a zakladatelkou orchestru Petrou Soukupovou projede Českou republiku od Ostravy až po Ústí nad Labem a Plzeň. Nejbližší zastávka, ve východočeské Litomyšli, pak bude jako jediná spojená nejen s filmovou projekcí, ale i s koncertem orchestru.

Pro ty, co nemají vstupenku na prosincový koncert v Rudolfinu, je to tak poslední možnost, jak letos ještě Police Symphony Orchestra slyšet živě a nechat se strhnout jejich energií a optimismem. Po dvou letech se orchestr vrací na “místo činu”, kde prožili jeden ze zlomových okamžiků své existence. V červenci 2022 jako dosud jediný nadšenecký orchestr v historii festivalu odehrál Velké finále Smetanovy Litomyšle a jako tajného hosta se mu podařilo dostat na pódium francouzskou zpěvačku Zaz. Kdo u toho nebyl, má možnost tyto okamžiky prožít díky filmu Velký finále PSO. Tentokrát v rámci oslav 25 let od zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO.

Proč zažít PSO v kině? Antidepresivum na plátně, nadšené kritiky i divácké ohlasy

Po letních promítání v kinech, na open airech i na festivalech zná polické muzikanty o pár tisícovek lidí víc. A co víc? O filmu kritici píší jako o „nevídaném úkazu v české kinematografii”(filmozrouti.cz), mluví o něm jako “o jednom z mála, který je strašně pozitivní” (Palec nahoru, Odvážné palce, Iva Přivřelová) nebo jako o filmu „plném humoru, pospolitosti, radosti a nekonečné energie” (90%, Deník právo, Věra Míšková). V neposlední řadě se „na dokument o životě a fungování stopadesátičlenného orchestru mladých nadšenců moc hezky kouká nejen díky fajn kameře a střihu, ale i univerzálnímu příběhu, sympatickým muzikantům a spoustě humoru i emocí.” (Totalfilm, Martin Mažári). Na filmové databázi ČSFD má film skvělé hodnocení 85% od diváků. Je potřeba více důvodů jít do kina a zhlédnout příběh, který se dotýká nejen mladých lidí v jejich rozletu, ale i všech, kteří je obklopují a na cestě za jejich sny je doprovázejí?

Tour po Česku a další (velké) Finále na programu, tentokrát v Plzni

Návštěvníci projekcí se mohou na mnoha místech Česka setkat i s tvůrci a protagonisty. Ti přiblíží nejen sny mladých lidí na prahu dospělosti, ale také jejich starosti a témata, která do jejich životů přicházejí jako je balanc mezi studentským a pracovním životem, co v životě prioritizovat, jak se srovnat s globálními problémy jako je třeba pandemie nebo zkrátka jen to, jak překročit čáru mezi “teen-age” věkem a pomyslnou dospělostí. Zkrátka, jak dojít do finále.

V průběhu září se bude možné s delegací potkat a diskutovat po projekcích v letním kině v Uherském Hradišti, v kině Sokol v Litomyšli, v pardubickém letním kině Rebel, v Ústí nad Labem, v Kolíně, v Heřmanově Městci, v Českých Budějovicích, Boskovicích, Napajedlích, Hodoníně i v olomouckém kině Metropol.

Film čekají po zlínském filmovém festivalu, který zároveň zahajoval a kde byl oceněn, Letní filmové škole v Uherském Hradišti a Slavonice Festu, další festivalové zastávky v rámci Finále Plzeň (20. 9.), Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují (17. 9.) nebo trutnovském Filmovém Festivalu Spektrum (11. 10.).

Kompletní program promítání je na webu Police Symphony Orchestra.

O filmu Velký finále PSO

Police Symphony Orchestra (PSO) je nadšenecká hudební parta více než stovky muzikantů, zpěváků a dobrovolníků z malého města u polských hranic. S nakažlivou energií se vrhají do realizace čím dál tím troufalejších nápadů – vyprodat legendární pražskou Lucernu, uspořádat benefiční koncert pro 5000 diváků nebo si zahrát se zahraniční hvězdou. Sny a plány jsou skvělé, ale když je chcete přenést do reálného života a čelit všem výzvám, není to žádná sranda. Ustojí nadšenectví střet s dospělostí a najdou členové PSO to, co je v životě opravdu důležité? Celovečerní hudební film o mimořádném hudebním uskupení, které se vydává na velká pódia, je zároveň osobní výpovědí obyčejných mladých lidí o světě kolem nás.

Michaela Sikorová