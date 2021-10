Jedná se o celonárodní soutěž, ve které se týmy z celé republiky účastní několika kvalifikačních turnajů, ze kterých vzejde 24 finalistů. Tito finalisté se utkají ve dvoudenním turnaji s těmi nejlepšími.

Tým U11 dne 27. září postoupil do kvalifikace ze 2. místa turnaje v Novém Bydžově a dne 13. října postoupil do finálového turnaje ze 3. místa turnaje v Hradci Králové. Tým U13 dne 30. září postoupil do kvalifikace ze 3. místa turnaje v Chudonicích a dne 21. října postoupil do finálového turnaje ze 3. místa turnaje ve Svitavách.

Finálové turnaje se uskuteční pravděpodobně v květnu 2022, takže oba týmy mají dostatek času na trénink, aby ukázaly, že i náchodský region má šikovné nadějné fotbalisty. Nelze opomenout, že velký podíl na tomto úspěchu mají všichni trenéři zdejšího regionu, kteří se podíleli a podílejí na trénování těchto nadějí. Velké poděkování patří sponzorům, kteří podporují sportování našich dětí.

Jaroslav Jirouch, trenér týmu U13

Tým U13.Zdroj: archiv FK Náchod

