Témata autorčiny tvorby jsou různorodá. Chce se tvrdit, že jsou stejně různorodá, jako krajina v těsném sousedství Broumovských stěn na Honech. Rovinou hladiny rybníka počínaje, pokračujíc přes hustě zalesněné svahy strání a kolmou tvrdostí skal konče.

Stejnou rozmanitost najdeme i v díle Věry Pfeiferové. Na jejích plátnech a pastelech se objevují známé scény třeba z Prahy, zákoutí náchodského zámku, polní cesty, zátiší a sem tam probleskne i vodní hladina rybníka. V pestré rozmanitosti vynikne její jistota, se kterou zachycuje svým specifickým rukopisem dané.

Sama vzpomíná, že velkým impulsem pro její tvorbu bylo setkání s polickým malířem Janem Kousalem na jednom z plenérů. A skutečností je, že zvlášť u starších obrazů, je snadno rozeznatelná tematická inspirace Janem Kousalem, který byl bytostným krajinářem. Ale postupem času začala Věra Pfeiferová objevovat jak kouzlo jiných námětů, tak i kouzlo jiné techniky. Její laskavé pastely by dokázaly „naplnit“ nejeden výstavní prostor, aniž by jakkoliv snížily nároky na kvalitu vystavených děl. A stejně tak lze mluvit o její malbě olejem.

Polická výstava představí průřez z posledních více jak dvou desítek let tvorby.

Slovo rapsodie lze v hudebním smyslu chápat jako skladbu volné tvorby. Stejně tak přistoupila Věra Pfeiferová k výstavě v Zeleném domečku. Je to volná tvorba snadno přecházející z interiéru do exteriéru a opačně, od krajiny k zátiší a zpět do města… a krásné je, že ve všech těchto polohách se autorka cítí jako doma a tuto pohodu předává i návštěvníkům výstavy.

Věra Pfeiferová měla několik výstav v České republice a Polsku a účastnila se i několika mezinárodních plenérů.

Výstava potrvá do 1. května 2022.

Pavel Frydrych