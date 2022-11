Narodila se 5. listopadu 1952 v Domažlicích a je to šestinásobná mistryně ČR veteránů v běhu půlmaratonu, vítězící a obsazující první místo v této disciplíně celé desetiletí od roku 2012 do roku 2022. Dále obsadila 2. místo na mistrovství Evropy v kategorii ženy 65-69 let, čehož si považuje nejvíce. S přibývajícím věkem ji ubývají soupeřky, a proto i v roce 2022 byla na 1. místě při mistrovství ČR v běhu do vrchu a při mistrovství ČR v horském půlmaratonu na 1. místě v kategorii ženy 70-74 let. Výčet jejích úspěchů je dlouhý. Zkrátka absolvovala celou řadu běžeckých závodů, převážně mistrovství ČR, ale i mistrovství světa a Evropy. Zpravidla se umísťovala na předních místech. Tato pozoruhodná sedmdesátiletá zemědělská inženýrka, jaroměřská občanka se na mou výzvu svěřila o své cestě za vynikajícími sportovními výkony následujícími slovy: