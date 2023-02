„Plesy jsou v Meziměstí pořádány od nepaměti. Ples města navázal na tradici Měšťanského bálu, který se tu konal od roku 1992, v té době se Meziměstí stalo městem. Do té doby se konal v divadelním sále na nádraží. V Centru Walzel pořádáme plesy od roku 2017. V letech 2021 a 2022 se ples nekonal z důvodu vládního bezpečnostního nařízení, letos jsme na tuto tradici opět navázali. Takže zde jej pořádáme popáté,“ říká za pořadatele Martin Slavík.

Na ples byli pozváni všichni bez rozdílu. Většinou jej navštěvují kromě zástupců města a místních firem zejména příznivci tance a společenské zábavy. Příležitostí vynést taneční šaty a pobavit se s přáteli není podle Martina Slavíka tolik, kolik bývalo.

FOTO: Ochotníci v Meziměstí sehráli derniéru divadelní hry "S tvojí dcerou ne"

A jaký byl program letošního plesu? K tanci a poslechu zahrála kapela Relax Pavla Fulky z Náchoda. Doprovodným programem bylo losování o hodnotné ceny. „Soutěže o ceny byly letos dvě. V té první jsme měli připravených na dvě stě padesát cen. Do oběhu jsme dali stejný počet soutěžních lístků. To znamenalo, že každý los vyhrál. Druhá soutěž byla losovací. Bylo v ní nachystáno pět hlavních cen, z nichž nejhodnotnější byl notebook. Připraveno do oběhu bylo pět set lístků. Okolo půlnoci jsme losováním vybrali pět šťastných výherců,“ upřesnil Martin Slavík.

A tradiční Ples vousatých, jímž bylo mimo jiné Meziměstí také známé, jak je to s jeho konáním? „Dlouholetá tradice Plesu vousatých, přičemž první se konal v roce 1968, skončila v roce 2016. Byla zavřena restaurace na nádraží, čímž jsme přišli o zázemí a možnost pořádat společenské akce v sále na nádraží. Pořadatelem tohoto plesu však nebylo Město, ale místní divadelní soubor,“ uzavřel Martin Slavík.

Eva Ženíšková