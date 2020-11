/FOTOGALERIE/ Dobrošov je malá vesnička nad Náchodem, připomínaná poprvé roku 1415.

Pěchotní srub Jeřáb je součástí nedokončené dělostřelecké tvrze Dobrošov. | Foto: Richard Švanda

Ve vesničce naleznete kapli sv. Antonína Paduánského a sochu sv. Jana Nepomuckého. Dobrošov je ale především známý díky Jiráskově turistické chatě a pozůstatkům opevnění z let 1935-38. Do pevnosti se nyní kvůli rekonstrukci nedostanete, ale můžete se vydat po naučné stezce, která vede do Bělovse u Náchoda. Na trase narazíte na objekty čsl. opevnění, ať už známé řopíky, nebo pěchotní sruby. Pokud zrovna nepanuje mlha, otevřou se vám krásné výhledy na Krkonoše, Orlické hory a Kladskou kotlinu.