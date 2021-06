V brněnském nakladatelství Větrné mlýny vyšla před několika měsíci nová kniha původem broumovské spisovatelky Hany Lundiakové Co je ti do toho.

V brněnském nakladatelství Větrné mlýny vyšla před několika měsíci nová kniha původem broumovské spisovatelky Hany Lundiakové Co je ti do toho. | Foto: Anna Baštýřová

Její děj rozehrává několikaúhelník vztahů třiceti tříleté ženy. Ten nejdůležitější v příběhu patří třináctiletému školákovi, který ji nepochopitelně zneklidňuje a přitahuje. Náhodná setkání s ním se časem promění v intimní schůzky. Protipólem je něžný, a zároveň téměř spiklenecký vztah s malým synem. Poněkud v pozadí je nastíněn vztah k manželovi, o třináct let staršímu. Čtvrtým líčeným vztahem pak může být i Žanin k ní samé. Dělá věci, kterým nerozumí, nedělá ty, které by dělat chtěla nebo měla. Jedním z významných pojmů v knize je odpírání: „odpírání, to předně“.